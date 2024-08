Cesenatico, turista morto in spiaggia per un malore, la figlia: “Grazie a tutti coloro che hanno provato a salvarlo”

“Ringrazio di cuore i titolari dello stabilimento balneare per aver assistito mio papà fino all’ultimo, e avermi aiutato e sostenuto in quel momento. Se potete fare un ringraziamento speciale anche a tutti i bagnini e bagnine che l’hanno subito soccorso e ci hanno creduto e provato fino alla fine, perché davvero è contato molto per me, nessun dubbio che si poteva fare altrimenti è rimasto avete operato e fatto tutte le procedure possibili grazie di cuore”. Dopo la morte di un turista bergamasco giovedì scorso sulla spiaggia di Ponente a Cesenatico, la figlia ha scritto al Bagno Adria 89 per ringraziare pubblicamente i titolari del bagno, gli operatori e i salvataggi per l’assistenza in quel momento tragico.