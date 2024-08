Malore fatale: muore in mare a Cesenatico un turista bergamasco

Malore in mare: muore davanti a moglie e figlia un turista bergamasco 67enne, residente a Chignolo d’Isola. Questo pomeriggio alle 17:15, nella spiaggia di Ponente, l’uomo si è sentito male in circa mezzo metro d’acqua. I salvataggio si sono accorti che qualcuno lo stava caricando su un materassino per portarlo a riva. Sono subito rientrati, ma a nulla è servito il tentativo di rianimazione loro e poi quello dei sanitari del 118 chiamati ad intervenire. I rilievi e le indagini dell’accaduto, nello specchio acqueo a fronte del Bagno Alvaro, sono stati portati a termine dalla Capitaneria di porto.