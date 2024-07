Cesenatico, torna balneabile il mare a Ponente

A Cesenatico torna balneabile il mare nell’area di Ponente dopo il divieto emesso ieri. I parametri sono tornati nella norma e il tratto di mare è tornato fruibile per i bagnanti dal porto Canale di Cesenatico al confine con Tagliata. Dai dati resi noti ieri su 8 punti di monitoraggio, le analisi hanno dato dati non conformi in 3 punti, mentre su tutto il resto della costa le analisi sono conformi.

L’annuncio del sindaco Gozzoli

Così il sindaco Matteo Gozzoli su Facebook: “Ho appena firmato l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione che da ieri in tarda mattinata riguardava la zona di Ponente e Zadina. Le nuove analisi hanno dato esito pienamente positivo. Un ringraziamento alla Cooperativa Stabilimenti Balneari per la collaborazione negli avvisi a cittadini e turisti”.