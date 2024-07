Cesenatico, divieto di balneazione a Ponente

Firmata stamattina dal sindaco l’ordinanza temporanea del divieto di balneazione. Riguarda un esteso tratto di litorale nella zona a nord di Cesenatico. Un atto dovuto, dopo che i prelievi di campioni d’acqua costiera effettuati martedì 23 luglio, elaborati da Arpae, struttura oceanografica Daphne, analizzati dall’Ausl hanno evidenziato una concentrazione di Escherichia Coli superiore al valore limite consentito. La norma prevede la possibilità che, a fronte di un esito analitico favorevole degli stessi parametri microbiologici che attestino il rientro dei valori entro i previsti limiti di legge, l’ordinanza potrà essere subito revocata. In base a quanto si è misurato martedì il dipartimento di Sanità pubblica, Unità di Igiene e Sanità di Forlì-Cesena, ha proposto al Comune di Cesenatico l’adozione di un’ordinanza sindacale (ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativa 267/2000) di vietare temporaneamente la balneazione nel tratto di mare circostante i punti di monitoraggio dove si è riscontrato il superamento di concentrazione di batteri di Escherichia coli (500Mpn/100ml). Il divieto temporaneo di balneazione sotto costa si estende per oltre due chilometri , a nord a partire dal molo di ponente. Nel dettaglio da Zadina - Canale Tagliata Nord per una lunghezza di 379 metri, Colonie-Canale Tagliata Sud per 301 metri; e ancora Porto canale Cesenatico Nord per una lunghezza di 1813 metri. Più ci si sposta a nord più i valori riscontrati risultano alti. Il divieto temporaneo non riguarda invece gli altri litorali cittadini. Nella giornata di oggi sono state effettuate altre campionature da parte di Arpae e Ausl, tanto che domani si dovrebbe avere il responso se la concentrazione dei batteri è rientrata nei limiti di legge.