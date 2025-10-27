Cesenatico, sgominata la banda di ladri. Il sindaco: “Confido che vengano allontanati dal nostro territorio”

Ondata di furti a Cesenatico, sgominata una banda che in questi ultimi giorni si è tristemente messa in evidenza, tra l’apprensione degli esercenti: “Dopo una stagione estiva senza problemi di rilievo come confermato anche dalla Questura – comincia il sindaco Matteo Gozzoli - a fine settembre e nelle prime settimane di ottobre abbiamo registrato una serie di furti ad attività, abitazioni e automobili, nelle ore notturne ad opera probabilmente dello stesso gruppo di malviventi. Si tratta di un gruppo di giovani di origine straniera ma quasi tutti residenti in zona da tempo di cui una sola persona risulta irregolare sul territorio e poi c’è un minorenne. I soggetti in questione sono già stati fermati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Cesenatico e sono stati fermati anche dalla Polizia Locale di Cesenatico durante i controlli svolti nel territorio”.

“Come amministrazione comunale - continua Gozzoli - con il prezioso supporto della Polizia Locale di Cesenatico, auspichiamo che presto grazie al cumulo di denunce possano essere allontanati dal territorio comunale e assicurati alla giustizia. In questi giorni ho incontrato cittadini e imprenditori preoccupati per i continui episodi di furto e per aver visto queste persone tornare in libertà subito dopo il fermo. A tutti i cittadini mi sento di dire che non devono aver paura nel denunciare alle forze dell’ordine ogni episodio o movimento sospetto, solo in questo modo potremo fermare questa serie di furti. Anche negli anni passati nel periodo autunnale quando molte attività chiudono, soprattutto in zona turistica, abbiamo registrato episodi analoghi. Confido che anche questa volta con l’aiuto delle forze dell’ordine saremo in grado di fermare questi fenomeni”.