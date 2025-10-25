Cesenatico, furto notturno in una manciata di secondi al ristorante di viale Carducci VIDEO

Una manciata di secondi. Tanto è bastato per forzare la porta e rubare la cassa. È quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì in viale Carducci a Cesenatico. A farne le spese il ristorante “Pizza e Tacos”.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena in modo chiaro. L’orario in sovraimpressione nella parte bassa dello schermo mostra che è passata da un paio di minuti la mezzanotte quando si vedono due persone vestite di nero e incappucciate apparire nell’inquadratura. L’orologio segna le 00.32.15 e sono ancora all’esterno. Otto secondi dopo i rumori della porta che viene forzata: è mezzanotte, trentadue minuti e 23 secondi. I ladri riescono ad entrare, l’allarme scatta immediatamente ma i due afferrano il blocco della cassa automatica. È pesante e per un attimo sembra quasi scivolargli, ma basta aggiustare la presa, tirare i fili e uscire. Quando scompaiono dall’inquadratura sono le 00.32 e 38 secondi. Ne sono passati 15 dall’inizio del colpo. L’unica cosa che non compare nel video è il tentativo precedente quando hanno provato, senza riuscirci, a forzare la porta del barbiere Enrico Candoli e Asia Lombardi.

Per Pizza e Tacos oltre alla cassa sottratta ci sono anche i danni alla porta con cui fare i conti.