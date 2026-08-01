Cesenatico, il diverbio in discoteca sfocia in pestaggio: 20enne finisce in ospedale

Cesenatico
Carabinieri di Cesenatico durante dei controlli
Carabinieri di Cesenatico durante dei controlli

Una lite, poi l’inseguimento in strada e, poco dopo, una violenta aggressione, in cui un 20enne è rimasto gravemente ferito. È questa la sequenza dei fatti su cui stanno indagando i carabinieri per far luce su quanto avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 luglio scorso, intorno alle 4, nella zona tra viale Carducci e via Pasubio.

Trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, il ragazzo ha riportato un trauma cranico commotivo, la frattura di una caviglia e diverse lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava a Cesenatico per motivi di lavoro, stava trascorrendo la serata in discoteca insieme a un collega quando sarebbe nato un diverbio con un gruppo di coetanei. Per evitare che la situazione degenerasse, i due avrebbero deciso di allontanarsi. Una volta usciti dal locale, però, sarebbero stati seguiti fino all’incrocio tra viale Carducci e via Pasubio, dove la tensione sarebbe sfociata nel pestaggio.

La vittima sarebbe stata colpita alla testa con alcune bottiglie. Caduto a terra, il ragazzo sarebbe stato preso a calci e pugni, riportando profonde ferite al sopracciglio destro e al labbro inferiore, oltre alla frattura di una caviglia. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Bufalini, dove si trova attualmente ricoverato.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare tutti i responsabili. Da quanto emerso, uno dei presunti aggressori sarebbe già stato identificato, mentre proseguono le verifiche per risalire agli altri giovani coinvolti.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui