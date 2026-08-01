Cesenatico, il diverbio in discoteca sfocia in pestaggio: 20enne finisce in ospedale

Una lite, poi l’inseguimento in strada e, poco dopo, una violenta aggressione, in cui un 20enne è rimasto gravemente ferito. È questa la sequenza dei fatti su cui stanno indagando i carabinieri per far luce su quanto avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 luglio scorso, intorno alle 4, nella zona tra viale Carducci e via Pasubio.

Trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, il ragazzo ha riportato un trauma cranico commotivo, la frattura di una caviglia e diverse lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava a Cesenatico per motivi di lavoro, stava trascorrendo la serata in discoteca insieme a un collega quando sarebbe nato un diverbio con un gruppo di coetanei. Per evitare che la situazione degenerasse, i due avrebbero deciso di allontanarsi. Una volta usciti dal locale, però, sarebbero stati seguiti fino all’incrocio tra viale Carducci e via Pasubio, dove la tensione sarebbe sfociata nel pestaggio.

La vittima sarebbe stata colpita alla testa con alcune bottiglie. Caduto a terra, il ragazzo sarebbe stato preso a calci e pugni, riportando profonde ferite al sopracciglio destro e al labbro inferiore, oltre alla frattura di una caviglia. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Bufalini, dove si trova attualmente ricoverato.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare tutti i responsabili. Da quanto emerso, uno dei presunti aggressori sarebbe già stato identificato, mentre proseguono le verifiche per risalire agli altri giovani coinvolti.