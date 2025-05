Cesenatico, il cordoglio del sindaco Gozzoli: “Stefano Simoncelli, un protagonista della vita culturale”

A nome della città, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha espresso il cordoglio per la scomparsa del poeta Stefano Simoncelli: «Incrociavo spesso Stefano qui sul porto canale, ci fermavamo per una chiacchiera o per una battuta ed è un grande dolore per tutti noi pensare che non ci sia più. Dagli anni ’70 a oggi è stato uno dei protagonisti della vita culturale e letteraria di Cesenatico insegnando a tutti noi come anche la provincia possa arrivare alla ribalta nazionale grazie al talento. Ciao Stefano, Cesenatico non potrà dimenticarti».