Cesenatico, antenne sul grattacielo: il Comune rinnova l’accordo

Il tetto del grattacielo continua a essere uno dei punti strategici per le comunicazioni di pubblica utilità della città. Anche per il 2026 il Comune ha stanziato 4mila euro per utilizzare una porzione della sommità del Marinella 2, dove sono installate antenne e apparecchiature radio al servizio di forze dell’ordine ed enti pubblici, con l’obiettivo di garantire efficienza e continuità degli scambi. L’accordo è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2026 e la spesa verrà coperta attraverso fondi comunali destinati alla Protezione Civile.

La postazione tecnica ospita in particolare gli impianti utilizzati per i collegamenti della Polizia locale, dei Carabinieri e della Protezione Civile, oltre ai sistemi per le connessioni telematiche tra sedi comunali, edifici distaccati e realtà istituzionali del territorio.

La scelta di mantenere attiva la struttura dipende in gran parte dalla posizione del grattacielo, che, grazie alla sua altezza, garantisce una copertura del segnale più ampia rispetto ad altre zone della città, aspetto fondamentale soprattutto in situazioni di emergenza. Una caratteristica che rende il palazzo simbolo di Cesenatico un punto nevralgico per il coordinamento degli interventi operativi.

Dietro un investimento tecnico e poco visibile ai cittadini si nasconde quindi una funzione essenziale per garantire il corretto funzionamento delle comunicazioni dei servizi pubblici e per la sicurezza urbana.