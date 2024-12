Anziani truffati a Cesenatico e San Mauro Pascoli: denunciati due uomini e una donna, i Carabinieri restituiscono la refurtiva

Nelle scorse settimane avevano compiuto odiose truffe agli anziani tra Cesenatico e San Mauro Pascoli. Giovedì scorso, dopo il successo dell’operazione condotta dai carabinieri delle Stazione di Cesenatico e San Mauro Pascoli (con il contributo dei colleghi di Pesaro) è stato restituito il maltolto. L’operazione ha portato alla denuncia a piede libero di due uomini ed una donna, autori dei reati in danno di anziani nonché al sequestro dell’intera refurtiva, trovata in possesso dei responsabili nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Forlì. Entrambe le vittime delle due truffe, con i rispettivi familiari, si sono recate presso i Comandi Carabinieri di residenza, dove sono stati restituiti denaro e tutti i beni sottratti, in gran parte costituiti da monili in oro dall’elevato valore affettivo poiché legati ad eventi e ricordi di una vita.

Grande la gratitudine delle vittime e dei loro familiari, grande anche la soddisfazione dei carabinieri che sono riusciti a recuperare e restituire tutta la refurtiva, con la speranza di contribuire a rimarginare ferite che questi subdoli reati provocano in chi li subisce.