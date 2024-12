San Mauro Pascoli, truffa del finto Carabiniere a un’anziana: denunciata una coppia

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli hanno identificato e denunciato per truffa aggravata in concorso due persone, un uomo e una donna provenienti dal sud Italia, presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana del luogo, con l’ormai tristemente nota tecnica del finto carabiniere. La vittima, una donna 83enne, era stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo che, spaventandola con il pretesto del figlio trattenuto in caserma, la induceva a consegnare circa 1000 euro e diversi gioielli ad una donna, presentatasi poco dopo quale incaricata al ritiro, che sarebbero stati necessari per pagare le spese relative al rilascio del figlio. Accortasi solo dopo qualche ora di essere stata vittima di un raggiro, l’anziana ha richiesto l’intervento dei militari di San Mauro Pascoli, ai quali ha raccontato l’accaduto, fornendo anche una descrizione della donna e del modello di auto utilizzata per allontanarsi.

I militari, sulla base di questi primi frammentari riscontri, immediatamente hanno iniziato una meticolosa attività di ricerca e analisi delle telecamere di tutta la zona e dei vari lettori di targhe, riuscendo a individuare il luogo ove facevano base i truffatori dopo i vari colpi, nel Pesarese. Quindi, attraverso la collaborazione e la sinergia tra i reparti dell’Arma e le Forze di Polizia di quel territorio, è stato individuato l’hotel dove i due truffatori, riconosciuti dalla vittima attraverso un’individuazione fotografica, soggiornavano. I due sono stati quindi controllati dal personale della Questura di Pesaro in collaborazione con i Carabinieri di Pesaro. La perquisizione della loro stanza, ha consentito di recuperare un’ingente refurtiva, costituita dai gioielli e il denaro sottratti all’anziana sammaurese, ma anche altri su cui sono in corso accertamenti, verosimilmente frutto di analoghe truffe.