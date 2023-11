Vandali al Carnaio, l’Anpi: “Un atto indegno e squadrista”

Dopo l’atto vandalico di sabato scorso al Passo del Carnaio, la sezione Anpi Altosavio di Bagno di Romagna, Verghereto, Mercato Saraceno e Sarsina ha diffuso una nota. “Sabato 28 ottobre al passo del Carnaio, davanti al Monumento dell’Eccidio, la bacheca informativa del Comune è stata gravemente vandalizzata. Atto indegno e squadrista che offende la storia e la memoria dei partigiani. La scelta del luogo è un atto provocatorio, negazionista e fortemente irrispettoso. È bene ricordare che la strage del Carnaio, con 26 morti fucilati e abitazioni incendiate, è stata organizzata ed eseguita dal quarto battaglione di polizia Italo-tedesca. Tre giorni prima gli stessi militari a Tavolicci uccisero barbaramente 64 civili, tra i quali neonati, bambini e ragazzi e incendiarono le loro case. Dopo 80 anni, si torna al passato, a fatti disumani che hanno gettato nello sconforto, nel lutto e nel terrore le nostre Comunità, in particolare le famiglie delle vittime. È stata la Resistenza, di comunisti, di socialisti, di azionisti, di cattolici progressisti e altri, che hanno contribuito a cacciare i nazi-fascisti e hanno riacceso le speranze di un nuovo corso democratico, sociale ed economico. L’Anpi ha sempre commemorato tutte le vittime, civili e partigiani, in quanto tutti meritano rispetto e dignità. Condanniamo fermamente questo gesto offensivo e diffamatorio e non lasceremo che la storia venga riscritta da penne ignoranti e violente. Siamo sentinelle di pace e libertà, ci siamo stati ieri, ci siamo oggi e ci saremo domani per difendere la Repubblica, la Costituzione e l’antifascismo”.