Carnaio: vandali in azione sulla memoria dell’eccidio nelle pendici di Bagno di Romagna

Vandali nei luoghi dell’eccidio del carnaio. Una mano ignota, con una bomboletta di spray nero, ha imbrattato con scritte d’insulto ai partigiani la cartellonistica che si affaccia sul monumento che ricorda le 26 vittime dell’eccidio avvenuto sulle pendici comunali di Bagno di Romagna. L’episodio è stato scoperto ieri. E qualcuno già in giornata è anche intervenuto a cancellare la scritta sovrapponendovi dell’altro spray-vernice, di colore marrone. Non prima però che la vicenda fosse diventata di dominio pubblico. «Un atto ignobile - ha rimarcato ieri i sindaco Marco Baccini - Un vandalismo che va ad offendere le vittime dell’eccidio, i loro parenti e più in generale tutta la comunità di Bagno di Romagna. Un episodio che speriamo possa non passare impunito. Abbiamo già provveduto a sporgere formale querela presso la stazione dei carabinieri».

Analoghi concetti rispetto a quelli che già sul profilo social del Comune di Bagno di Romagna erano stati esplicitati ieri mattina.

«Ci sono gesti che si qualificano da sé - vi si legge - Non solo per il danno pubblico che arrecano, ma per l’ignoranza e la stupidità che li contraddistingue.

La scritta apparsa di fronte al monumento dedicato alle vittime dell’eccidio del Carnaio mostra una totale assenza di rispetto non solo per il bene pubblico, ma soprattutto per il sacrificio di quelle persone che hanno lottato per riportare la libertà nel nostro Paese. Da parte nostra, faremo tutto il possibile per cancellare in fretta quello scempio. Ma serve l’unione di un’intera comunità per far sì che certi gesti non si ripetano più».

Sul luogo dell’eccidio, il 25 luglio 1944 dopo una lunga giornata di rastrellamenti, 26 cittadini furono fucilati dalla polizia italo-tedesca in rappresaglia all’uccisione di tre tedeschi. Ora in questi luoghi è possibile visitare “Il Parco della Memoria”, mentre all’interno della Cappella del Cimitero di San Piero in Bagno è stato inaugurato nel 2020 il Sacrario del Carnaio, con i nomi delle vittime li sepolte.