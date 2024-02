Tragico volo mortale in E 45: chiusa la corsia sud all’altezza di Mercato Saraceno

Dopo il tragico incidente di ieri costato la vita ad un autotrasportatore, resta chiusa la corsia sud della E 45 all’altezza di Mercato Saraceno. Uscita obbligatoria a Bivio Montegelli e rientro a Montecastello. Lo annuncia Anas in una nota: “Lungo la strada statale 3bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa la carreggiata, in direzione sud, a Mercato Saraceno in corrispondenza del km 201,400. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante in transito ha impattato contro le barriere, fuoriuscendo dalla sede stradale. Al momento l’uscita obbligatoria in direzione sud al bivio ‘Montegelli’ (km 207,900) e rientro a ‘Montecastello’ (km 198,200)”.