Terrificante incidente in E45: camion volato da un viadotto di 40 metri, autista trovato morto VIDEO

Terrificante incidente sulla E45. Attorno alle 17:45 un camion che procedeva in direzione sud, all’altezza di Mercato Saraceno ha sbandato, sfondando il guard rail e volando nella sottostante scarpata. Un volo di circa 40 metri prima dello schianto che ha sbriciolato il mezzo pesante in parti finite sparse per un’area di circa 100 metri. Sul posto, la sottostante via Marconi a ridosso delle sponde del Savio, i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118, personale dell’Anas, del Comune e della Polstrada di Bagno di Romagna hanno cercato l’autista del mezzo pesante che risultava disperso. Era incastrato tra il terreno e la cabina del camion, ed è stato ritrovato attorno alle 19:05. La E45 è stata chiusa al traffico per permettere le necessarie riparazioni al guard rail sfondato dal mezzo pesante in caduta. La salma di G.C., l’autotrasportatore 53enne morto, residente ad Aprilia, è stata rimossa dal luogo del sinistro una manciata di minuti prima delle 21:30 e trasferita all’obitorio dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.