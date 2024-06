La simpatia del sindaco di Sarsina al concerto: “Speriamo che non piova, ma io porto sfortuna...” VIDEO

Il giovane sindaco di Sarsina Enrico Cangini da sempre si distingue per spontaneità e una buona dose di autoironia, qualità rara di questi tempi, tra i politici e non solo. Oggi il primo cittadino ha salutato gli oltre mille intervenuti al concerto di Dardust all’abbazia di San Salvatore in Summano per Romagna in Fiore, in un pomeriggio dal meteo incerto: “Speriamo che non piova, ma come dicono i miei concittadini, io porto sfortuna. Quando sono stato eletto la prima volta è arrivato il Covid, poi l’anno scorso sono stato rieletto il 16 maggio e il giorno dopo è arrivata l’alluvione...”. Invece alla fine il meteo ha retto e sia Cangini che Dardust hanno fatto il pieno di applausi.