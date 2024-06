“Romagna in Fiore”: oltre mille spettatori per Dardust in concerto a Sarsina VIDEO GALLERY

Un successo da oltre mille spettatori per Romagna in Fiore e il concerto di oggi di Stardust insieme al Sunset String Quintet all’Abbazia di San Salvatore in Summano a Montalto di Sarsina. Una domenica di trekking e musica per tanti appassionati che hanno affollato un luogo magico e da riscoprire.

Prima del concerto era arrivato il saluto del sindaco di Sarsina Enrico Cangini: “Ci voleva un’alluvione per aiutare a scoprire alcuni luoghi splendidi e da valorizzare delle nostre colline. Spero che non piova, ma come dicono i miei concittadini, io porto sfortuna. Quando mi hanno eletto la prima volta è arrivato il Covid, poi mi hanno rieletto lo scorso 16 maggio e il 17 c’è stata l’alluvione...”.