“Ha fatto una bella botta”: masso franato su un’auto, dopo i controlli riapre la strada a San Piero in Bagno

La strada era ancora chiusa ieri mattina in via Matteotti dove nel pomeriggio di mercoledì un masso si è staccato dalla parete di roccia che sovrasta la via finendo la propria corsa contro una macchina parcheggiata poco più sotto, in via Matteotti dove in quel momento per fortuna non passava nessuno.

Si tratta di masso grande il cui peso è stato stimato in 400 chili: «Ha fatto una bella botta - racconta Evelyn, una parente di Riccardo Atzeni, il proprietario dell’auto danneggiata -. Chi abita lì ha raccontato che il masso non è scivolato lentamente ma è caduto a grande velocità», causando un bello spavento del proprietario dell’auto che aveva parcheggiato lì appena dieci minuti prima. Ieri mattina hanno contatto anche il Comune per sapere come procedere con l’assicurazione: «La macchina marcia ma è piuttosto ammaccata ed è l’unica che ha Riccardo. Stamattina ad esempio non è potuto andare a funghi. Hanno detto che ci chiameranno loro».

La parete da cui si è staccato il masso è piuttosto ripida e ieri mattina c’erano al lavoro i tecnici per valutare eventuali ulteriori interventi. Il sindaco Enrico Spighi ridimensiona un po’ l’accaduto: «Si è staccato un pezzo di lastra, si è fermato di taglio e questo lo fa sembrare più grande di quanto sia effettivamente. Se non ci fosse stata la macchina avrebbe finito la propria corsa sulla ringhiera», aggiunge escludendo ci sia stata una situazione di pericolo per l’abitazione sottostante.