Macigno di 400 chili si stacca dalla montagna e piomba sulle case di San Piero in Bagno FOTOGALLERY

Un masso del peso di 400 chili si è staccato dal monte, “lato Corzano” ed è piombato all’improvviso sulle case di San Piero in Bagno nella zona di via Matteotti, questo pomeriggio attorno alle 18:30.

Movimenti di terra (ma di più “lieve entità”) erano stati notati fin dai giorni scorsi dai residenti della zona. «Una parte di monte non protetta da reti metalliche: con i dissesti dovuti al periodo alluvionale, evidentemente ora è diventata estremamente pericolosa» dicono gli abitanti della strada, adesso spaventati più che mai. Il macigno, del peso approssimativo di circa 400 chili, è rotolato passando esattamente nel corridoio “lasciato libero” tra due abitazioni e si è “fermato” sulla vettura di un pensionato che vive li, e che aveva appena posteggiato il suo fuori strada, lasciato appena 10 minuti prima. Da brividi pensare cosa sarebbe potuto accadere se quella roccia avesse centrato una persona di passaggio a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco assieme al sindaco Enrico Spighi. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del macigno. Con alle viste necessari lavori per tutelare l’area da possibili altri smottamenti.