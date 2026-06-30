Bagno di Romagna, salvato il frate disperso da domenica sera a Pietrapazza: è in buone condizioni

Un finale a lieto fine dopo tanta apprensione. Nella notte tra lunedì e martedì si sono concluse le operazioni di ricerca del 72enne frate disperso da domenica sera nella zona di Pietrapazza, nel comune di Bagno di Romagna. Le squadre di soccorso hanno individuato l’uomo nel corso della notte in una area impervia tra Pietrapazza e Lastricheto, presso il rudere delle Graticce. Il frate è stato recuperato in buone condizioni di salute e trasportato in una zona sicura attraverso il sentiero fino alla strada forestale dove attendeva l’ambulanza per essere visitato dal personale sanitario. Le operazioni sono terminate intorno alle due e mezzo.

Dopo ore e ore di ricerca, dopo le 22:00 di lunedì 29 giugno, alcuni tecnici Saer hanno avuto un primo contatto vocale con il disperso, che è stato individuato in un canalone impervio e quindi raggiunto da una squadra in cui era presente un sanitario del Soccorso Alpino che si è accertato delle sue condizioni sanitarie, valutate discrete.

Per il recupero era stato ingaggiato l’elicottero dell’aeronautica Militare, decollato da Cervia che aveva imbarcato un Tecnico Cnsas ma per problematiche legate alle condizioni meteo non si è potuto effettuare il recupero che è stato così svolto dalle squadre terrestri del Soccorso Alpino. Infine i tecnici, tramite sentiero, hanno condotto l’uomo sulla strada forestale dove ad attenderlo c’era ambulanza del 118 che lo ha preso in carico per il trasporto all’ospedale di Cesena per una sospetta frattura del setto nasale e altre escoriazioni. Le operazioni sono positivamente terminate in nottata verso le 2.30.