Bagno, trovato in un canalone il frate disperso: è in discrete condizioni

È stato individuato e raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna il frate che, da domenica, risultava disperso a seguito del mancato rientro dopo un escursione nella zona Pietrapazza nel comune di Bagno di Romagna.

Le operazioni di ricerca, iniziate nella serata di domenica, sono proseguite tutto il lunedì e hanno coinvolto numerosi tecnici della squadra monte Falco del Saer oltre alla Protezione Civile e i Vigili del fuoco. Dopo ore e ore di ricerca, dopo le 22, alcuni tecnici Saer hanno avuto un primo contatto vocale con il disperso, che è stato individuato in un canalone impervio e quindi raggiunto da una squadra in cui era presente un sanitario del Soccorso Alpino che si è accertato delle sue condizioni sanitarie, valutate discrete.

Per l’evacuazione è stato quindi richiesto l’intervento di un elicottero HH139B dell’aeronautica Militare (con cui sussiste un consolidato rapporto di collaborazione), decollato da Cervia che ha imbarcato un Tecnico Cnsas.

L’uomo è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato a Bagno di Romagna dove ad attenderlo c’era l’ambulanza che lo trasporterà in ospedale per accertamenti medici.

Le operazioni di salvataggio si sono concluse felicemente attorno alle 2.30 di notte.