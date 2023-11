Bagno di Romagna, disperso al lago Pontini: ritrovato nella notte

Una brutta avventura per fortuna a lieto fine per un 84enne che si era perso per ore nella notte in zona lago Pontini in un ambiente impervio nel comune di Bagno di Romagna. Le ricerche iniziate ieri sera, dopo circa 4 ore, hanno avuto un epilogo positivo: il fungaiolo disperso è stato ritrovato. L’anziano signore (di San Piero in Bagno) nella giornata di ieri si era recato in zona boschiva del monte Comero ma nel rientro, in zona Lago Pontini, ha perso l’orientamento. La centrale operativa del 118 ha allertato la stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per iniziare le ricerche e poi i vigili del Fuoco e i Carabinieri di San Piero in Bagno. Il fungaiolo non riusciva a dare indicazioni precise sul luogo in cui si trovasse e solo dopo 4 ore di ricerca le squadre del Soccorso Alpino hanno trovato il disperso circondato da rovi ma in buone condizioni. L’uomo è stato visitato dai sanitari delle squadre monte Falco per poi essere riconsegnato ai familiari.