Bagno di Romagna, va a funghi a 84 anni e non rincasa: allarme e ricerche attorno al lago dei Pontini

Sono state attivate in queste ore, per il momento nella zona del lago dei Pontini, le ricerche di un anziano di 84 anni che era andato in cerca di funghi e non ha fatto rientro. Gli specialisti del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna della Stazione di Monte Falco faranno di tutto per trovarlo. Il compito è però tutt’altro che facile visto il buio e c’è molta preoccupazione perché l’uomo potrebbe avere avuto un malore. E se anche così non fosse, potrebbe essersi smarrito, magari per un momento di disorientamento, e a quell’età la stanchezza e le temperature, che di notte iniziano a essere molto rigide sull’Appennino, sono pericolose, se non si trova un riparo.