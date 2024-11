Teleromagna e la foto sulla sedia: “Ci scusiamo con Elena Ugolini”

Dopo il caso della foto di Elena Ugolini sulla sedia all’incontro elettorale di Teleromagna e la levata di scudi di Fratelli d’Italia da parte della deputata Alice Buonguerrieri e della senatrice Domenica Spinelli, l’emittente tv ha replicato con una nota: “Ieri sera, giovedì 7 novembre, su Teleromagna è andato in onda un confronto elettorale - condotto dal direttore della testata giornalistica Ludovico Luongo - tra i candidati alla presidenza dell’Emilia-Romagna in vista delle elezioni regionali. L’unica assente era la candidata Elena Ugolini, che ha giustificato l’impossibilità di essere presente con una lettera, letta in apertura della trasmissione come previsto dalle indicazioni Corecom. La redazione, secondo una modalità precedentemente comunicata a tutti gli invitati, ha scelto di lasciare una sedia vuota per rappresentare visivamente l’assenza della candidata, impegnata per precedenti obblighi. Questo approccio sarebbe stato adottato anche per qualsiasi altro candidato, indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza. La scelta può essere oggetto di critica e ci scusiamo con la candidata Elena Ugolini se abbiamo urtato la sua sensibilità in occasione della trasmissione e se involontariamente e ovviamente in modo non premeditato ci sia stata una percezione di squilibrio, naturalmente dovuto esclusivamente alla mancanza in studio di una voce rilevante per il dibattito politico. Precisiamo, inoltre, che a nostro avviso non vi sono stati commenti di carattere maschilista. In ultimo confermiamo la nostra piena disponibilità ad accogliere l’appello al voto della candidata Elena Ugolini e assicuriamo che stiamo riesaminando il format della trasmissione per individuare eventuali criticità, con l’intento di correggerle e migliorare ulteriormente il nostro servizio”.

L’Aser e l’Ordine dei giornalisti: “Buonguerrieri si scusi con il giornalista di Teleromagna”

In una nota, l’Associazione della stampa Emilia-Romagna e L’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna “condannano fermamente le affermazioni della deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, che ha diffuso un comunicato per chiedere all’editore di Teleromagna di prendere provvedimenti contro un giornalista dell’emittente, che durante una trasmissione con ospiti i candidati alle elezioni regionali ha stigmatizzato l’assenza di Elena Ugolini”. “Sul conduttore ci attendiamo che decida l’editore”, ha scritto la parlamentare. Come Assostampa e Ordine, prima di tutto chiediamo alla parlamentare di scusarsi non solo con il giornalista (direttore della testata) ma con tutta la stampa, perché certe affermazioni riportano a galla un passato che non c’è più, nel quale i giornalisti venivano appunto cacciati se non seguivano una linea prestabilita dalla politica. Poi, invece di affannarsi tanto a chiedere di licenziare un collega, la parlamentare potrebbe interessarsi delle tante crisi aziendali che interessano il mondo dell’editoria, anche in Emilia-Romagna, e sulle quali ultimamente nessun politico si è degnato di intervenire, anche solo a parole. Episodi come questi dimostrano che purtroppo la stampa libera e indipendente per alcuni politici continua a essere una presenza scomoda, alla faccia di quanto sancisce la nostra Costituzione”.

Bakkali: “La destra indifferente alla libertà di stampa”