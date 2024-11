Elezioni regionali, Elena Ugolini non va a Tele Romagna e viene esposta la sua foto su una sedia. Buonguerrieri: “Triste vedere quattro uomini deridere una donna”

Si può commentare l’assenza di un candidato ad un dibattito, certo , ma vedere quattro uomini che deridono una donna che neanche c’è mi fa domandare: lo avrebbero fatto se invece che una donna fosse stato un uomo? E ciò che spiace di più è che nessuno di questi quattro “uomini”, paladini della difesa delle donne quando fa loro comodo, abbia ritenuto di sottrarsi e di dire “io non ci sto” e che anzi tra loro abbiano sghignazzato con quella complicità che spesso vediamo quando in mezzo a queste situazioni ci finisce una donna che non può difendersi. Questo non è giornalismo, questa non è politica. Sul politico deciderà l’elettore, sul conduttore ci attendiamo che decida l’editore”.

La candidata del centrodestra Elena Ugolini (regolarmente invitata) non si presenta al dibattito su Tele Romagna verso le elezioni regionali a differenza degli altri candidati. Viene esposta la sua foto su una sedia vuota e l’onorevole Alice Buonguerrieri (Fdi) protesta: “ È gravissimo quanto accaduto ieri sera negli studi di un’emittente televisiva romagnola dove si è deliberatamente deciso di ridicolizzare la candidata alla Presidenza della Regione Emilia Romagna del centrodestra, Elena Ugolini, perché, impegnata altrove, non ha potuto prendere parte a quel confronto fra candidati, dopo averne fatti già diversi altri. L’unica risposta a quell’assenza è stata la scelta di appiccicare una foto di Ugolini su una seggiola vuota accanto al conduttore e ai candidati, tra cui De Pascale del PD.

Dura anche la presa di posizione della senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli: “E’ assodato e non c’è bisogno di dimostrarlo, siamo nel XXI secolo e non agli albori della civiltà, che le donne abbiano le spalle forti senza aver bisogno di dimostrare nulla. Ma la foto del recente confronto elettorale andato in onda sulla emittente televisiva Teleromagna con i candidati alla presidenza per la regione Emilia Romagna in assenza della candidata civica sostenuta dal centrodestra, Elena Ugolini, lascia sbigottiti. Mi domando se fosse accaduto l’opposto e uno dei candidati assente, uomo, fosse stato ritratto in una fotografia appoggiata alla bell’e meglio su una sedia nella consueta foto di gruppo. Questo la dice lunga sulla misera consuetudine di una certa sinistra che si riempie la bocca di uguaglianza, e soprattutto rispetto tra i sessi, ma predica bene e razzola male. Avanti tutta Elena!”.