Sperona in retromarcia l’auto dei Carabinieri e ne ferisce uno dopo il folle inseguimento da Cesena a Forlì: sequestrati oltre 2mila euro al pusher

Una pattuglia dei Carabinieri di Cesena, mentre percorreva viale Matteotti notava “uno strano movimento” tra un pedone ed il conducente di un’autovettura di grossa cilindrata . Alla vista dei militari l’autovettura si dava alla fuga iniziando una folle corsa prima in direzione Forlimpopoli e successivamente verso Forlì. Nonostante l’elevata velocità toccata dal fuggitivo, i militari, che allertavano la Centrale Operativa e facevano convergere diverse auto dei carabinieri di Forlì lungo la via di fuga, riuscivano a star dietro al fuggitivo che continuava pericolosamente ad aumentare la velocità, compiendo diverse manovre pericolose per impedire ai militari di sorpassarlo e bloccarlo. Il fuggitivo impattava contro alcuni muretti causando l’esplosione della gomma anteriore sinistra e, braccato da altre auto dei carabinieri di Forlì che avevano cinturato la zona, proseguiva la folle corsa in un vicolo chiuso in prossimità del Parco della Resistenza di Forlì . Nella circostanza, bloccato dall’autoradio dei carabinieri di Cesena, innestava la retromarcia impattando violentemente l’Alfa Giulia dei militari. Nonostante questa azione i due carabinieri, uno dei quali rimaneva anche ferito , riuscivano a scendere dal mezzo, rincorrere, raggiungere e bloccare il fuggitivo che tentava una disperata resistenza con calci e pugni, subito contenuta dai carabinieri che lo ammanettavano.

Nel corso della successiva perquisizione, effettuata all’interno dell’autovettura di proprietà della moglie dell’arrestato, venivano rinvenuti diversi involucri di sostanze stupefacenti per complessivi 60 grammi di cocaina, 287 grammi di hashish, oltre 2.100 euro in contanti (in banconote di vario taglio), un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro penale. Al termine delle attività l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma carabinieri di Cesena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida. Nella mattinata successiva il Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, nel convalidare l’arresto operato dai carabinieri e come richiesto dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto a suo carico la custodia cautelare in carcere a Forlì.