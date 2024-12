Folle fuga da Cesena a Forlì con in auto la droga: arrestato dopo l’incidente

Ha una lunga serie di precedenti per reati legati alla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Probabilmente per questo motivo, mentre si muoveva nel traffico di Cesena, ha preferito rispondere con la fuga all’alt che gli era stato imposto dai carabinieri: troppo alto il rischio di una pesante condanna per “potersi far prendere” ancora una volta con della droga. Anche se alla fine, pur dopo un inseguimento da telefilm americano, molto pericoloso sull’asse Cesena - Forlì, è stato comunque ammanettato e condotto in carcere.

Y.Y., 34enne residente a Cesena, è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. In passato ha accumulato pene fino a 6 anni sempre per reati legati al mondo degli stupefacenti. Recentemente gli era stata comminata una condanna a 10 mesi perché sorpreso con droga anche in un periodo che per lui doveva essere di affidamento in prova.

L’ultima vicenda che lo ha visto coinvolto ha preso vita poco prima delle 21 di due sere fa. Quando l’uomo era a bordo della sua Audi Q5 i militari dell’Arma di Cesena, che stavano eseguendo controlli lungo le strade, hanno provato ad intimargli l’alt.

Lui, che in auto aveva una sessantina di grammi di cocaina e due etti e mezzo di hashish, anziché fermarsi ha schiacciato forte sull’acceleratore e ha iniziato a scappare. Prima lungo le strade di Cesena e della periferia cesenate, poi nell’ambito di Forlì dove ha anche urtato un cordolo, sbattendo. L’esplosione di uno pneumatico non gli ha impedito di cercare di proseguire nella fuga e nelle “sportellate” con i militari dell’Arma. Che lo hanno bloccato all’altezza di via Stegher.

Dopo una notte in cella di sicurezza, l‘uomo (difeso dall’avvocato Antonio Baldacci) ieri è comparso davanti al giudice Federico Casalboni. Il suo arresto è stato convalidato e tra una settimana si celebrerà anche il rito direttissimo a suo carico: per le accuse di detenzione ai fini di spaccio e resistenza. Un processo che attenderà in custodia cautelare alla Rocca.