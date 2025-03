Migliorano le condizioni del 37enne di Cesena folgorato sul lavoro

Restano serie ma sono in miglioramento le condizioni di T.F., il 37enne cesenate folgorato mentre potava delle piante sulla via Montaletto a Cesenatico lo scorso martedì mattina. Attorno alle 9 del mattino i suoi colleghi lo avevano trovato in arresto cardiaco sul fondo del cestello elevatore, in seguito ad una folgorazione accidentale avvenuta toccando i vicini cavi dell’alta tensione. L’operaio è uscito dalla Rianimazione e non è più assistito nella respirazione. Ora è ricoverato in Medicina d’Urgenza, sempre al Bufalini.