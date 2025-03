Cesenatico, incidente sul lavoro: rimane folgorato mentre pota. Rianimato da un passante, gravissimo 37enne VIDEO GALLERY

Incidente sul lavoro a Cesenatico in via Montaletto. Verso le 9 di questa mattina, durante dei lavori di potatura lungo la strada un operatore 37enne è stato trovato privo di sensi nel cestello per le potature. È rimasto folgorato per un contatto accidentale con i cavi dell’alta tensione. I colleghi terrorizzati si sono attivati subito per soccorrerlo ed è stato fondamentale l’intervento tempestivo di un passante che ha operato la rianimazione cardiopolomonare. L’uomo è stato portato in ambulanza con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena dove si trova tuttora ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.