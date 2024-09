Maltempo, in pianura a Cesena preoccupano fossi e canali secondari, ancora sotto controllo la situazione in collina

In diversi punti le strade sono finite sott’acqua: una delle situazioni più critiche a Ronta in particolare nella via Fornasaccia.

Mentre i fiumi cominciano ad ingrossarsi ma non al punto da far temere, almeno per ora, tracimazioni, è soprattutto la rete secondaria dei canali e dei fossi ad essere in maggiore difficoltà .

Ci sono stati momenti in cui si sono allagate anche tratti della via Ravennate e della la via Cervese all’altezza di Gattolino, a metà mattina è stato necessario chiudere il sottopasso Machiavelli, venivano segnalati allagamenti in E45 nel tratto tra Cesena e Borello ed è stato chiuso lo svincolo di Cesena Sud dell’A14. La tregua concessa dalla pioggia ha però consentito di abbassare il livello di acqua sotto il livello di guardia in tempi abbastanza brevi.

«Attualmente le maggiori criticità a Cesena - fa il punto sui canali di comuncazione il sindaco Enzo Lattuca poco dopo le 14 - si sono registrate nelle zone tra la città e il mare, nei quartieri Al Mare, Ravennate e Cervese Nord, con piene del Rio Granarolo, del Dismano e degli afferenti minori. Altri tipi di segnalazioni riguardano disagi alla viabilità e scantinati con presenza di acqua, infiltrazioni dai tetti, ostruzioni dei pluviali. La situazione del fiume Savio è al momento sotto controllo: fortunatamente non sta piovendo nella zona collinare sopra Cesena e gli indicatori dei livelli idrometrici sono sotto la soglia 1. Ovviamente continuerà ad essere monitorato per tutta la durata dell’allerta, così come gli altri corsi d’acqua (Pisciatello, Cesuola, Rio Marano, ecc.). Da questa mattina è attivo per segnalazioni il numero della Protezione civile comunale 0547 603555. Vi chiedo già da ora e nelle prossime ore la massima precauzione e attenzione nella circolazione stradale».

Nella collina l’allerta è alta soprattutto per le frane: il timore è che le piogge abbondanti possano mettere in movimento le frane del 2023. Nella mattina di oggi, dopo una notte di pioggia intensa, i disagi sono stati tutto sommato contenuti. Nella zona di Cella e Taibo, sotto il comune di Mercato Saraceno c’è stato qualche smottamento. Smottamenti e qualche masso in strada, subito rimosso viene segnalato anche da Sarsina. È successo ad esempio a Montalto dove la carreggiata invasa dai massi è stata però subito liberata.