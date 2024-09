Maltempo in Romagna, scuole chiuse giovedì 19 settembre 2024. Appello allo smart working

Allerta meteo rossa in Romagna per il maltempo. Giovedì 19 settembre 2024 le scuole resteranno chiuse. Lo ha annunciato poco fa in conferenza stampa la presidente della Regione, Irene Priolo, al termine di un incontro avuto questa mattina con i presidenti di provincia e i sindaci delle zone coinvolte dall’allerta rossa a cui ha chiesto di firmare le rispettive ordinanze di chiusura. La stessa presidente ha anche lanciato un appello allo smart working. «Il provvedimento di chiusura - ha precisato la Priolo - riguarderà le province di Ravenna, Rimini, Forlì Cesena e l’area metropolitana di Bologna». «Non siamo nella situazione del maggio 2023 - ha aggiunto Priolo - ma siano di fronte a un evento che va gestito con la massima attenzione; diversamente, del resto, non avremmo messo l’allerta rossa. Stiamo valutando diversi modelli di previsione, alcuni sono più ottimistici, altri più negativi, è chiaro che per prendere i nostri provvedimenti dobbiamo attenerci alle previsioni peggiori>.