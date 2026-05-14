Maltempo a Cesena, “Giornate del Savio” rinviate a data da destinarsi

A causa delle avverse previsioni meteo per le giornate di venerdì e sabato, gli organizzatori hanno confermato l’annullamento de “Le Giornate del Savio” previste per questo fine settimana a Cesena. La manifestazione sarà riprogrammata in una data che verrà comunicata prossimamente.

Rimane invece confermato l’appuntamento in programma per sabato 16 maggio dedicato alla presentazione del progetto ‘Abitare il Fiume’, promosso dall’Istituto Tecnico Garibaldi – Da Vinci e dalla Scuola Secondaria Viale della Resistenza, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna.

Il progetto si concentra sull’ideazione e sulla progettazione di strutture temporanee e flessibili di sosta da integrare lungo i percorsi ciclopedonali del fiume Savio, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra territorio, mobilità sostenibile e spazi pubblici. L’incontro si terrà sabato alle ore 10:30 presso la Sala Sozzi di Palazzo del Ridotto. La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione.