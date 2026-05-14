Meteo Romagna, il week-end parte con un venerdì di pioggia e temperature in calo

Il week-end inizia nel segno della pioggia in Romagna. Per domani, venerdì 15 maggio, Arpae Emilia-Romagna prevede cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, che interesseranno tutto il territorio regionale. Temperature minime comprese tra 8-9 gradi delle pianure occidentali e 13-14 gradi della Romagna. Massime in sensibile diminuzione tra 15 e 19 gradi.
Per sabato 16 maggio, in mattinata cielo irregolarmente nuvoloso fino a molto nuvoloso con piogge sparse, anche a carattere di rovescio temporalesco, sul settore centro-occidentale. Dal pomeriggio estensione delle piogge sulle province orientali mentre tenderanno ad esaurirsi sul settore centro-occidentale. Dalla serata ampie schiarite ed esaurimento delle precipitazioni.
Per domenica 17 maggio, situazione in miglioramento, con flussi occidentali che manterranno condizioni di nuvolosità variabile con possibili precipitazioni più probabili su rilievi. Temperature in lieve e progressivo aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.