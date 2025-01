Cinghiali tra le case a Cesena: abbattuto un esemplare, due sono scappati

Un cinghiale abbattuto dal personale autorizzato dalla polizia provinciale. Gli altri due sono riusciti a scappare allontanandosi lungo l’asse della ferrovia. È il bilancio del blitz della polizia provinciale, approntato nel cuore del pomeriggio di ieri (poco dopo le 16) in zona Fiorenzuola, tra il retro della chiesa, il parco che porta al “campo da calcio grande” e la zona degli orti per gli anziani di via Friuli.

Come fosse possibile che tre cinghiali (due adulti ed un “cucciolo”) fossero arrivati fin lì scendendo dalle colline (probabilmente dalla zona di Rio Marano) era fertile terreno di dibattito ieri al circolo Acli di Santo Stefano, bar parrocchiale la cui porta d’ingresso è a fianco di uno degli ingressi del parco dove i cinghiali erano stati visti e rinchiusi.

Tutti erano fermamente convinti che, tramite i buchi nelle reti, la “famiglia” di ungulati si fosse data alla fuga già nella tarda serata di lunedì, quando una residente della zona, che li aveva visti per prima, spaventata aveva avvisato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

In realtà i cinghiali erano stati chiusi all’interno di una porzione di parco affacciata al campettino sportivo “di riscaldamento” per i calciatori e gli orti per gli anziani di via Friuli. E si nascondevano alla vista di tutti rifugiati tra la folta vegetazione lato ferrovia. La pattuglia della polizia provinciale sapeva dove trovarli e ieri pomeriggio, con addetti all’abbattimento poco dopo le 16, dopo aver fatto entrare nei locali della parrocchia i bambini che stavano giovando in zona, si è cercato di eliminarli tutti: arrivati com’erano in una zona abitata dove animali selvatici non è bene che stiano.

La “battuta di caccia” è andata a segno solo in parte. Uno degli esemplari è stato abbattuto mentre gli altri due sono riusciti ad imboccare uno stretto corridoio d’erba che conduce verso la ferrovia. Dileguandosi. Facilmente nei prossimi giorni potrebbero essere segnalati in altre parti del cesenate. Alla ricerca di cibo: il motivo principale per cui si pensa siano arrivati in quest’area nel cuore del quartiere Fiorenzuola decisamente inusuale per gli animali selvatici.