Cesena, tre cinghiali scorrazzano tra bidoni, orti anziani e auto in sosta vicino al campo sportivo a Case Finali: forze dell’ordine sul posto

Tre cinghiali spuntati chissà da dove sono stati visti scorrazzare oggi pomeriggio nell’area verde di via Friuli, vicino al campo sportivo del Fiorenzuola e a pochi metri da auto parcheggiate e dagli orti dei pensionati, all’interno del quartiere densamente popolato di Case Finali. A imbattersi negli animali, di stazza non indifferente, è stata una donna che stava portando a passeggio il suo cane: spaventata da quella presenza insolita, nei dintorni di cassonetti dei rifiuti, che potrebbero averli attirati, così come le coltivazioni negli appezzamenti di terra assegnati ai pensionati da quelle parti, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e ora si sta cercando di capire come gestire la situazione, dopo che a quanto pare i cinghiali sono stati confinati in un perimetro recintato dove possono essere tenuti a bada: il parco di Santo Stefano, dove sono andati a infilarsi dopo avere divelto una parte della rete. È possibile che, se domani saranno ancora lì, vengano recuperati da personale specializzato fatto arrivare da fuori.