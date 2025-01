Cesena, tre rapine con il machete a Borello: fermati due giovani

Due banditi armati di machete hanno seminato il terrore ieri a Borello, prima che albeggiasse, mettendo a segno in sequenza una serie di rapine. Sono diventate loro bersagli almeno cinque persone, aggredite in tre momenti distinti in altrettanti punti. A quanto pare, sono stati fermati dai carabinieri, che nel giro di poche ore, anche con l’ausilio della polizia, sembrano vicinissimi a chiudere il cerchio, assicurandoli alla giustizia. Dovrebbe trattarsi di giovani di origine africana, attorno ai vent’anni d’età sulla base di quanto detto da testimoni, che sarebbero già identificati.

