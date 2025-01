Cesena, terrore a Borello: armati di machete rapinano due persone e poi vanno all’assalto del bar Gallo

Rapinatori armati di machete in azione a Borello. Il ride è scattato ben prima dell’alba. Erano le 5:30 circa di questa mattina quando due persone, indicate come “scure di carnagione”, a volto scoperto, con in testa dei cappellini ad occultarne in parte i connotati, hanno iniziato ad aggirarsi per la frazione collinare cesenate. Prima hanno preso di mira una donna che stava rientrando dal turno di lavoro notturno in una azienda avicola di Cesena. Le hanno puntato i machete costringendola a consegnare loro ciò che aveva di valore. Quindi sono avvicinati al distributore di carburante lungo la via Gallo ed hanno intercettato il corriere che consegna le brioche e i pasticcini ai bar nella zona della vallata bassa del Savio. Anche qui stessa dinamica: minaccia col machete e rapina.

Infine, sono entrati all’interno del bar Gallo ed hanno minacciato la titolare che era già al lavoro, costringendola ad aprire il registratore di cassa per portar via i circa 250 euro presenti in quel momento nel cassetto. I due banditi si sono allontanati così come erano arrivati, a piedi. Mentre sul posto venivano chiamati in urgenza i Carabinieri che ora indagano per cercare di rintracciare gli autori delle spaventose rapine.