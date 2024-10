Cesena, tragedia sul lavoro a Borello, i sindacati: “Ogni vita spezzata è una sconfitta”

Dopo il tragico incidente sul lavoro di venerdì a Borello costato la vita al 62enne albanese Alfred Malhllari, in una nota i sindacati tornano con forza sul tema della sicurezza sul lavoro: “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - si legge nella nota - rappresenta un diritto fondamentale per ogni lavoratore e ogni lavoratrice, eppure il tragico bilancio delle morti continua a crescere in modo allarmante.

CGIL CISL e UIL esprimono tutta la loro vicinanza ai familiari del lavoratore che ha perso la vita a Borello e chiedono alle Istituzioni preposte che si faccia luce sulle dinamiche e sulle responsabilità.

Questa ennesima tragedia, avvenuta solo un giorno dopo il grave infortunio sul lavoro di un operaio volato giù da un tetto di un cantiere nel forlivese, dimostra quanto sia inaccettabile la situazione nella quale versano sempre più lavoratori esposti a rischi che non devono in alcun contesto lavorativo esistere.

In particolare, anche in questi ennesimi gravi e tragici eventi, risulta evidente, che la deregolamentazione del sistema di appalti e subappalti è uno dei nodi centrali che deve trovare immediata soluzione . A questo si aggiunge una dilagante precarietà, la mancanza di adeguata formazione, la progressiva riduzione dei controlli , l’idea che produrre venga prima di garantire la vita delle persone che lavorano.

Di fronte a questa vera e propria emergenza, diventa imprescindibile un intervento rapido e deciso per invertire la tendenza e garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni settore. Come CGIL CISL UIL, abbiamo presentato proposte concrete a tutte le Istituzioni a partire dai Governi che si sono succeduti senza trovare sufficienti risposte. Continuiamo a mobilitarci e a lavorare incessantemente per determinare un cambiamento, ciò che chiediamo e’ di essere ascoltati.

Nella nostra Provincia la rinnovata attenzione del Prefetto e del Presidente della Provincia ha permesso di riaprire un dialogo importante tra Istituzioni preposte, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria. In questo tavolo abbiamo presentato proposte concrete che chiediamo vengano adottate dalle Istituzioni e dal sistema delle imprese.

“Non possiamo più accettare che il lavoro, fondamento della nostra società, diventi causa di tragedie evitabili. Ogni vita spezzata sul lavoro è una sconfitta per tutti noi – affermano i Segretari Generali CGIL Forlì Cesena, Cisl Romagna, Uil Forlì e Uil Cesena - È tempo di agire con decisione per fermare questa strage”.