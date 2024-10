Cesena, muore travolto da un bobcat a Borello - VIDEO GALLERY

Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Borello. Un operaio, A.M. di 62 anni, ha perso la vita travolto da un mezzo per la movimentazione terra dei cantieri mentre stava operando sotto un ponte della E45, nei pressi del cimitero. Da quanto trapela, sembra che i lavori fossero terminati e che l’operaio stesse ricaricando sul camion il bobcat: una delle rampe di metallo si è rotta, con il bobcat che crollando a terra ha finito col travolgere l’uomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Per i rilievi di rito è al lavoro lo Spsal (servizio prevenzione e sicurezza ambiti di lavoro dell’Asl).