Cesena, traffico in tilt sulla Cervese. Hera: “I lavori termineranno entro le 16”

Dopo una mattinata molto difficile e le proteste di più cittadini per il traffico in via Cervese nei pressi del casello A14, Hera in una nota ha fatto chiarezza sui lavori in corso a Cesena: “Si tratta dell’allacciamento di un’attività, concordato con il cliente e regolarmente autorizzato dal Comune, con ordinanza per la modifica del traffico che ne prevede l’esecuzione in un intervallo temporale tra oggi e il 13 agosto. Per minimizzare il disagio di un’area molto trafficata della città, i lavori delle squadre incaricate da Hera sono iniziati questa mattina e verranno terminati entro le 16, momento in cui verranno ripristinate le due corsie di marcia, in tempo per l’uscita dal lavoro e per il rientro dal mare”.