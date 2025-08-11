Cesena, traffico in tilt in via Cervese: “Quel cantiere era proprio necessario?”

“Quel cantiere era proprio necessario?”. Fioccano le lamentele da parte di alcuni cittadini per una coda incessante da questa mattina in Via Cervese a Cesena. Disagi soprattutto per chi viaggia in direzione Cesena, per un cantiere Hera attivato in mattinata davanti al gommista di fronte al McDonald’s. “Era davvero necessario - si chiedono alcuni residenti - vista la giornata di traffico previsto per chi dalla riviera si serve dell’autostrada per andare al lavoro?”- Disagi anche al Casello autostradale dell’A14 di Cesena, poiché il traffico congestionato in via Cervese non permette il regolare deflusso dei veicoli in uscita.