Traffico in tilt a Cesena in un lunedì mattina pieno di stress. I lavori nel tratto della Cervese a ridosso del sottopasso della A14 sono partiti oggi e i navigatori dirottano i veicoli in transito nelle vie vicinali, prese d’assalto da mezzi leggeri e pesanti (furgoni e camion). Tranne la via Sant’Agà, le strette vie vicinali stanno creando il caos tra gli automobilisti.