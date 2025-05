Cesena, in via Cervese chiuso dal 26 maggio il tratto sotto il ponte dell’A14

L’intervento complessivo, del costo di circa 230 mila euro, è finalizzato all’ottimizzazione delle reti gas e acqua cittadine. In particolare, verranno realizzate tre nuove condotte per una lunghezza complessiva di 300 metri: due condotte gas in acciaio da 150 mm e una condotta per acquedotto in PVC da 200 mm.

A partire da lunedì 26 maggio , il cantiere sulla via Cervese a Cesena, all’intersezione con via Calcinaro e via San Giorgio, entrerà nella sua seconda fase. Questa fase, della durata di circa una settimana prevede la chiusura al traffico veicolare del sottopasso autostradale ( fino al 30 maggio compreso , salvo imprevisti) per consentire gli scavi e la posa di nuove tubazioni. Sarà installata opportuna segnaletica di preavviso e deviazione su viabilità alternative.

La viabilità (inclusi i mezzi del trasporto pubblico e del trasporto scolastico) sarà modificata per l’intera durata del cantiere prevista fino a venerdì 30 maggio. In caso di problematiche o ritardi in fase di avanzamento, le disposizioni saranno valide inoltre dalle 7 di martedì 3 giugno alle ore 18 di venerdì 6 giugno.

La circolazione nel tratto stradale in oggetto sarà regolata come segue: divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi di cantiere, in via Cervese, dal civico 3811 all’uscita del parcheggio dell’autostrada (rotonda della Solidarietà); divieto di transito in via San Giorgio, all’intersezione con via Violone di Gattolino.

Il transito inoltre sarà vietato ai veicoli di massa superiore a 10 tonnellate con direzione obbligatoria a sinistra in via Cervese, all’intersezione con via Violone di Gattolino per i veicoli in direzione Cesena (tale provvedimento sarà segnalato anche come preavviso all’intersezione della Cervese con la strada Provinciale Cervese 70). I mezzi di massa superiore a 10 tonnellate diretti verso Cervia dovranno obbligatoriamente girare a destra in via Violone di Gattolino all’intersezione con via Cervese. Direzione obbligatoria a destra in via Renato Medri, all’intersezione con via Cervese.