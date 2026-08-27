Cesena, torri di via Cerchia di Sant’Egidio, il Comune assicura: “Vigileremo sulla sicurezza”

Torri di via Cerchia di Sant’Egidio. Dopo i temi sollevati dal Corriere Romagna, il Comune di Cesena assicura l’intenzione di vigilare sulla sicurezza. Le palazzine, appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, contano complessivamente 68 alloggi, suddivisi in 34 appartamenti per ciascun edificio. Una situazione complessa che, come sarà illustrato anche in sede di Commissione consiliare richiede interventi manutentivi ma anche un costante lavoro sul fronte sociale e della convivenza, attraverso la collaborazione tra Comune, Acer, Servizi sociali e Asp Cesena Valle Savio (per il servizio di mediazione all’abitare). “Tra gli interventi principali - ricorda l’amministrazione comunale in una nota - figura il recupero delle autorimesse dei due edifici chiuse a causa del rilevante stato di degrado provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di copertura. Per i lavori di messa a norma e recupero degli spazi, in avvio entro fine anno, sono state stanziate risorse per 480 mila euro, derivanti dai canoni di locazione dell’edilizia residenziale pubblica e reinvestite dal Comune in interventi di manutenzione sul patrimonio ERP. Completamento degli interventi entro il 2027. Come comunicato a novembre 2025 sono stati completati i lavori di ripristino delle cantine dell’edificio al civico 2135, danneggiate dall’incendio doloso avvenuto nell’aprile 2023. Il rogo aveva interessato una parte consistente degli spazi interrati, provocando danni alle porte delle cantine, agli impianti elettrici e speciali, a porzioni di murature e solai e agli infissi. L’intervento, dal valore complessivo di circa 100 mila euro, è stato finanziato attraverso l’indennizzo della copertura assicurativa di Acer Forlì-Cesena. Al termine dei lavori, gli spazi sono stati nuovamente messi a disposizione degli assegnatari, tornando pienamente fruibili”.

Ascensori

“Particolare attenzione - continua la nota del Comune - è stata dedicata anche agli ascensori. Ogni edificio dispone di due impianti e le criticità più rilevanti hanno riguardato in particolare il fabbricato al civico 2135, dove i frequenti malfunzionamenti sono causati da ripetuti atti vandalici e utilizzi impropri. Dopo le ultime segnalazioni e gli interventi effettuati nelle settimane successive a Ferragosto, i due ascensori risultano attualmente funzionanti. Negli ultimi anni Acer Forlì-Cesena ha inoltre effettuato diversi interventi di riparazione e manutenzione. Al civico 2205 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, mentre sono proseguite le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti e degli accessi”.

Accessi e portoni sotto osservazione

Anche il sistema di gestione degli accessi, in particolare al civico 2135, è stato più volte compromesso da atti vandalici. Acer Forlì-Cesena era già intervenuta con il completo rifacimento dell’impianto citofonico nell’ottobre 2023. Per l’altro edificio sono stati eseguiti diversi interventi di riparazione e registrazione e una manutenzione straordinaria che ha previsto l’installazione di una nuova elettroserratura a tre punti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza negli accessi al fabbricato. Resta inoltre all’attenzione degli enti coinvolti la necessità di intervenire sui portoni d’ingresso delle due palazzine. Comune e Acer hanno avviato l’iter per la sostituzione dell’accesso.

La sicurezza