Cesena, torri di via Cerchia di Sant’Egidio, il Comune assicura: “Vigileremo sulla sicurezza”

Torri di via Cerchia di Sant’Egidio. Dopo i temi sollevati dal Corriere Romagna, il Comune di Cesena assicura l’intenzione di vigilare sulla sicurezza. Le palazzine, appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, contano complessivamente 68 alloggi, suddivisi in 34 appartamenti per ciascun edificio. Una situazione complessa che, come sarà illustrato anche in sede di Commissione consiliare richiede interventi manutentivi ma anche un costante lavoro sul fronte sociale e della convivenza, attraverso la collaborazione tra Comune, Acer, Servizi sociali e Asp Cesena Valle Savio (per il servizio di mediazione all’abitare).
“Tra gli interventi principali - ricorda l’amministrazione comunale in una nota - figura il recupero delle autorimesse dei due edifici chiuse a causa del rilevante stato di degrado provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di copertura. Per i lavori di messa a norma e recupero degli spazi, in avvio entro fine anno, sono state stanziate risorse per 480 mila euro, derivanti dai canoni di locazione dell’edilizia residenziale pubblica e reinvestite dal Comune in interventi di manutenzione sul patrimonio ERP. Completamento degli interventi entro il 2027. Come comunicato a novembre 2025 sono stati completati i lavori di ripristino delle cantine dell’edificio al civico 2135, danneggiate dall’incendio doloso avvenuto nell’aprile 2023. Il rogo aveva interessato una parte consistente degli spazi interrati, provocando danni alle porte delle cantine, agli impianti elettrici e speciali, a porzioni di murature e solai e agli infissi. L’intervento, dal valore complessivo di circa 100 mila euro, è stato finanziato attraverso l’indennizzo della copertura assicurativa di Acer Forlì-Cesena. Al termine dei lavori, gli spazi sono stati nuovamente messi a disposizione degli assegnatari, tornando pienamente fruibili”.