Cesena. Incendi, gente sospetta e danni alle torri di Sant’Egidio: chiesti rimedi veri e rapidi

Incendi sospetti, costante via vai di gente poco raccomandabile, strutture quasi fatiscenti e tante risposte che stentano ad arrivare. È solo una sintesi della situazione legata agli edifici di residenza popolare gestite da Acer Forlì-Cesena in via Cerchia di Sant’Egidio.
Note come “torri” e appartenenti al patrimonio erp, le palazzine “A” e “B” contano 68 alloggi complessivi con 34 appartamenti ciascuna, abitati per lo più da famiglie di origine straniera; nella “A” i nuclei italiani sono solo 10.