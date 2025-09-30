Cesena, Secante: il tratto di corsia nord chiuso per tutto il pomeriggio dopo l’incidente nel tunnel

Si profila una giornata difficile per il traffico a Cesena dopo l’incidente di questa mattina sulla corsia Nord della Secante. I lavori di pulizia occuperanno tutto il pomeriggio, con il tunnel che resterà chiuso fino a lavori finiti in direzione Forlì. L’incidente è avvenuto poco prima delle sette di questa mattina e sono intervenuti in prima battuta i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di legge. Il bilancio è di due feriti non gravi. Dopo essere entrato in contatto con un’auto, un autoarticolato si è ribaltato su un fianco con dispersione del carico di materiale ferroso.