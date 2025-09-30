Cesena, incidente sulla Secante: camion si ribalta in galleria, corsia nord chiusa - Gallery

Incidente questa mattina sulla corsia nord della Secante e traffico in tilt a Cesena. Per cause in via di accertamento, sono entrati in contatti un camion che trasportava materiale ferroso e un’auto. Si registrano due feriti, fortunatamente non gravi.

L’impatto all’interno della galleria, con il camion che si è ribaltato. Disposta l’uscita obbligatoria in corsia nord all’uscita 3 (stadio-Montefiore), con pesantissime ripercussioni sul traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le operazioni di pulizia della strada si annunciano però piuttosto complesse.