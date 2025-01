Cesena, scoperto il ladro-vandalo del parcheggio della stazione: non ha ancora 18 anni

Gli inquirenti sono riusciti ad individuare, grazie all’importante contributo della Polizia Scientifica che ha analizzato il vestiario e i dettagli delle immagini, come il responsabile dei danneggiamenti fosse un tunisino del 2007 (compirà 18 anni in aprile), già conosciuto alle forze dell’ordine per essere stato denunciato dal personale del Commissariato per un furto nel mese di dicembre.

“Desideriamo esprimere – commenta l’assessore con delega alla Legalità e alla Sicurezza Luca Ferrini – il nostro apprezzamento alla Polizia di Stato per avere individuato rapidamente l’autore del raid vandalico in zona Stazione. Questo risultato conferma anche l’efficacia della rete di videosorveglianza comunale, che si è rivelata decisiva e che continua a dimostrarsi uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e l’individuazione di chi compie atti criminosi. Nei confronti di atti di vandalismo e di illegalità non c’è alcuna tolleranza: le indagini vengono avviate immediatamente e, grazie alla tecnologia a nostra disposizione, nel giro di pochi giorni è possibile identificare i responsabili. Continueremo a lavorare insieme per mantenere la nostra città sicura e per assicurare che chi compie questi crimini paghi per le proprie azioni”.