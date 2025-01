Ladri in azione nel parcheggio dietro alla stazione ferroviaria di Cesena: spaccati i finestrini di una ventina di vetture FOTOGALLERY

Una mazza nelle mani e l’obiettivo di racimolare quanti più spicci possibili, sfasciando finestrini ed entrando negli abitacoli delle auto. Un nuovo raid da parte di un ladro è stato messo a segno notte tempo nel parcheggio retrostante la stazione ferroviaria. E’ il secondo episodio che capita nel periodo delle feste natalizie. Questa volta i ladro ha creato migliaia di euro di danni per racimolare (presumibilmente) un bottino molto magro fatto di monete ed oggetti lasciati all’interno delle vetture. I primi ad accorgersene questa mattina sono stati i residenti della zona che posteggiano l’auto in quell’area dietro alla stazione e che non è la prima volta che subiscono dannosi tentativi di furto simili.