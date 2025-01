Cesena, scoperti i ladri dell’Anagrafe, il sindaco: “Grazie ai Carabinieri, decisive le telecamere”

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in una nota ha ringraziato i Carabinieri che hanno scoperto i due giovanissimi ladri che in due occasione distinte si erano introdotti all’Anagrafe: “Siamo grati all’Arma dei Carabinieri del Comando di Cesena per aver individuato in tempi brevi i soggetti che nelle notti del 24 dicembre e del 4 gennaio si sono intrufolati all’interno degli uffici comunali dello Sportello facile, al primo piano del Foro, sottraendo dispositivi tecnologici e denaro e provocando danni alle postazioni di lavoro. Anche in questo caso, esattamente come avvenuto in zona Stazione a seguito del raid vandalico commesso da un minorenne identificato dalla Polizia di Stato, decisiva è stata la presenza delle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati hanno facilitato le indagini dell’Arma”.